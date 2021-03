Brühl. Landrat Stefan Dallinger gab am Freitag in einer Bürgermeister-Dienstversammlung bekannt, dass die bisherigen Vor-Ort-Impftermine ergeben hätten, dass die Anzahl der noch nicht Geimpften unter den über 80-Jährigen nicht mehr so hoch sei, um die Teams bei den einzelnen Terminen auszulasten.

Nach Rücksprache mit dem Sozialministerium sei es nun erlaubt, bei den Vor-Ort-Terminen unter 80-Jährige zu impfen. Dabei seien weniger mobile und die 79-Jährigen zu bevorzugen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. „In Brühl gibt es am Mittwoch, 24. März, noch wenige freie Termine“, reagierte Bürgermeister Dr. Ralf Göck sofort. Daher könnten sich Menschen, die zwischen 70 und 80 Jahre alt sind und Schwierigkeiten haben, zu den Impfzentren zu kommen, sowie die 79-Jährigen ab Montag, 22. März, 9 Uhr, im Rathaus, Telefon 06202/2 00 30, melden. Derjenige, der dann noch nicht zum Zug kommt, werde beim nächsten mobilen Impftermin aufgerufen. Das Rathausteam legt also eine Warteliste an, heißt es. zg