Auch Kinder willkommen

Brühl. Viele Vereine waren wegen der Kontaktsperren in den vergangenen Monaten einem großen Problem ausgesetzt: Sie konnten keine Versammlungen und damit Neuwahlen abhalten. Der Freiwilligen Feuerwehr ging es auch so. Deshalb musste eine Satzungsänderung vorgenommen und dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt werden.

Bisher, erklärte Bürgermeister Dr. Ralf Göck, seien solche Hauptversammlungen der Feuerwehr und auch eventuell anstehende Wahlen laut bislang gültiger Satzung nur im Rahmen einer Präsenzveranstaltung möglich. Doch die Pandemie mit all ihren Einschränkungen habe gezeigt, dass man da einen neuen, einen digitalen Weg anbieten müsse. Diese Korrektur in der Feuerwehrsatzung wurde von den Ratsmitgliedern einstimmig genehmigt.

Außerdem stimmte der Rat auch zu, die Satzung so zu ändern, dass das Eintrittsalter von mindestens zehn Jahren für die Jugendfeuerwehr gestrichen wird, um der Wehr die Möglichkeit zur Einrichtung einer Kinderfeuerwehr mit jüngeren Mitgliedern zu geben.

Und schließlich wird in der künftigen Satzung festgeschrieben, dass der hauptamtliche Gerätewart zum Feuerwehrausschuss gehört. ras

