  Auch ohne Bär bärig gut

Wenn ihr zurzeit durch den Wald geht, liebe Kinder, könnt ihr an vielen Stellen das leuchtende Grün des Bärlauchs sehen – und an sonnigen Tagen könnt ihr diese kleine Pflanze sogar riechen. Bärlauch wird im Volksmund auch „Wilder Knoblauch“ genannt und ist eine 20 Zentimeter hohe Wildpflanze, die im Frühjahr austreibt. Der Bärlauch liebt halbschattige, weiche Laubwaldböden und wächst gerne auch entlang von Bachläufen und Auen. Und da sammel ich ihn, denn er schmeckt nicht nur lecker, sondern besitzt auch heilende Eigenschaften. Aber ihr müsst beim Sammeln vorsichtig sein, denn man kann ihn schnell mit dem giftigen Maiglöckchen verwechseln. Aber wieso heißt die Pflanze Bärlauch? Das wilde Lauchgewächs heißt nicht nur in Deutschland so, schon die alten Römer nannten es vor 2000 Jahren Allium ursinum, also Bärenknoblauch. Und diese Bezeichnung gibt es auch im heutigen Französisch (ail des ours), Italienisch (aglio orsino), Spanisch (ajo de oso), Englisch (bear’s garlic) oder auf polnisch (czosnek niedzwiedzi). Aber nicht, weil Bären die Pflanze besonders gern essen, denn in den Lebensräumen, in denen Meister Petz vorkommt, gibt es meist gar keinen Bärlauch. Vielmehr ist der Bär in vielen Kulturen ein Symbol für Kraft und Stärke. Daher sind viele kräftige und besonders heilwirksame Pflanzen nach dem Bären benannt. So gibt es den Bärlapp, das Bärenkraut, die Bärentraube, die Bärwurz und eben auch den Bärlauch. Und mit dem mache ich mir jetzt ein leckeres Pesto für meine Nudeln.