Auch zweiter Eingang bei Brühler Freibad offen

Brühl. Das Freibad ist wieder geöffnet – in regulärem Betrieb und zweitem elektronischen Eingang am Hallenbad-Parkplatz. Ab sofort können Besucher das Areal ohne Zeitfenster und Besucherbeschränkungen betreten. Zur jetzt gestarteten Saison ist auch der zweite elektronische Eingang beim Hallenbad-Parkplatz per Online-Ticket-Portal passierbar. Für Radler gibt es die Möglichkeit, die Fahrradständer am Hallenbad-Parkplatz zu nutzen. Auch die von Badegästen in der Pandemie vermissten Pfandliegen stehen bereit.

Für Sicherheit und ungestörtes Badevergnügen sorgen in unveränderter Besetzung Bäderleiter Patrick Berndt und sein Team. Akribisch wurde die gesamte Anlage instandgesetzt, gewartet und gepflegt.

Tickets online und an der Kasse

Eintrittskarten können online auf www.bruehl-baden.baeder-suite.de oder an der Tageskasse erworben werden. Das Freibad ist im Mai und September von 9 bis 19 Uhr sowie von Juni bis August bis 20 Uhr geöffnet.