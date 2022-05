Auf der Spur der Wildkräuter

Brühl. Die besten Zutaten wachsen überall – und sie sind sogar kostenlos. Es liegt deshalb im Trend, frische Kräuter und Gewürze in den Kochtopf zu streuen. Passend dazu lautete der Titel einer Kräuterwanderung „Was wächst denn da am Wegesrand?“, zu der das Team des Kirchlichen Umweltmanagements Grüner Gockel eingeladen hatte.

Bei schönem Wetter durchstreiften die Teilnehmer, geführt von den Kräuterexperten Veronika und Bernd Kraus, das Gebiet der Rohrhofer Wiesen und des angrenzenden Anglersees. Die beiden Experten gaben ihr Fachwissen an die „Naturfreunde“ weiter und am Ende der Tour verwöhnte das Ehepaar Kraus alle Anwesenden mit leckeren selbst hergestellten Speisen und Getränken – natürlich zubereitet mit frischen Kräutern unserer Gegend.

Die heimischen Power-Pflänzchen schmecken aber nicht nur lecker im Tee, Salat oder Smoothie, sondern sind auch echte Booster für die Gesundheit. Außerdem erfuhren die Teilnehmer viel Wissenswertes zum Thema: So gibt es über 9500 Pflanzenarten in Deutschland. Viele davon sind essbar – und oft sind die „kleinen Wilden“ vitaminreicher als das Gemüse aus dem Supermarkt. Für viele Teilnehmer war diese besondere Führung also der Auftakt zu ganz neuen Ernährungsgewohnheiten. zg/ras

