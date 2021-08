Auf der Suche nach Stille im Alltag

Brühl. Die ökumenischen Mittwochabend-Andachten in der evangelischen Kirche finden während der Sommerferien bis zum 8. September, nicht statt, informiert das Organisationsteam.

„Da man sich aber in den augenblicklich besonders unruhigen Zeiten nach einem Raum der Ruhe sehnt, bleibt während der Ferienzeit die Tür unserer kleinen evangelischen Kirche in Brühl jeden Mittwoch von 19 bis 19.30 Uhr offen“, heißt es weiter. Alle Menschen, unabhängig von ihrer Konfession, könnten in der „Stillen Kirche“ Abstand vom Alltag finden und im Gebet Kraft sammeln, um gestärkt in die restliche Woche gehen zu können. Ehrenamtliche Mitarbeiter sind für eventuelle Fragen vor Ort.

Weiterhin müssen – genauso wie bei den Gottesdiensten – auch bei diesen Begegnungen in der Kirche die Hygienevorschriften beachtet werden. zg