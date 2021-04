Auf Kosten der Gemeinde

Brühl. Dr. Peter Pott (GL) erkundigte sich in der Gemeinderatssitzung darüber, wer in der Jahn- und der Schillerschule die Notbetreuung stemme. Eigentlich sei es ja die Aufgabe der Schule. Nun habe er aber gehört, dass auch die Hortbetreuung Verantwortung übernimmt. Und Letzteres müsste ja die Gemeinde finanzieren.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck bestätigte, dass die Schule angefragt habe, ob die Hortbetreuung bei der Notbetreuung aushelfen könne. Die Personaldecke an den Schulen sei sehr dünn. Im Grundsatz sei aber die Schule verantwortlich. Ob es gerade vermehrt zu Hort-Notbetreuung komme, wisse er aber nicht. „Werde mich erkundigen.“

Gabriele Rösch (SPD) fragte nach der Situation bei der Halfpipe und dem Basketballplatz. Dieser ist mit dem Verweis auf Lebensgefahr abgesperrt. Und das ist in den Augen von Ordnungsamtsleiter Jochen Ungerer auch richtig so. Der Basketballplatz sei unterspült und der Hang drohe abzurutschen. „Das kann sehr gefährlich werden.“ Man werde die Lage aber so schnell wie möglich prüfen, um den Platz wieder in einen sicheren Zustand versetzen zu können.

Unmut über Stellungnahmen

Ganz zum Schluss meldete sich Wolfgang Reffert (CDU), der unmissverständlich seinen Unmut darüber äußerte, dass jede Fraktion zu jedem Punkt Stellung bezog. In Zeiten von Corona müsse nicht jeder zu allem etwas sagen. Gerade bei nicht ganz so wichtigen Punkten könne man auf eine Stellungnahme auch einmal verzichten. „So war es ja auch mal ausgemacht.“ Je länger man gemeinsam in einem Raum sei, desto höher sei das Infektionsrisiko. Dabei seien zwar alle vor der Sitzung getestet worden, doch es gehe auch um so etwas wie Vorbildfunktion. ske

