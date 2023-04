Auf seinen Körper hören: Autor Robert Betz zu Gast beim Gesundheitsforum Brühl

Brühl. „Was dir dein Körper sagen will“, lautet das Thema des 24. Brühler Gesundheitsforums am Freitag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr in der Brühler Festhalle. Referent des Abends wird Robert Betz sein.

Der Körper gebe vermehrt wichtige Hinweise darauf, was nicht mehr stimme in der bisherigen Art zu leben und zu arbeiten. „Die vielen zunehmenden Symptome und Krankheiten wollen uns aufwecken und auffordern, etwas in uns und an unserer Einstellung zu uns, unserem Leben und zu anderen zu verändern“, sagt Betz. „Unser Körper ist unser bester Freund und Diener – er zeigt immer die Wahrheit auf, die von vielen noch nicht verstanden wird“, lautet sein Credo, denn „das, was uns eine wichtige Botschaft sein will, wollen wir wegmachen und bekämpfen es“.

Derjenige, der die Botschaften seines Körpers verstehen und nutzen möchte, ihn zu seinem besten Freund machen und ihn gesund erhalten oder ihn heilen lassen wolle, für den will der Coach und Autor verschiedener Bücher Robert Betz in diesem Vortrag eine Fülle wichtiger Hinweise bieten.

Info: Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 32 bis 34 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.