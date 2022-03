Sie sorgen zurzeit für viele Fragezeichen. Die viereckigen Behälter, die in Begleitung von roten Schleifen in den Büschen am östlichen Ortsrand von Brühl auftauchen. Eine Sprecherin der Gruppe für ökologische Gutachten (GÖG) verrät auf Nachfrage unsere Zeitung, was die Aktion soll.

Es geht um die Stromtrasse, deren Hochspannungsleitung möglicherweise verlegt werden sollen. Aus

...