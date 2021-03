Brühl. Es ist ein Prozedere, an das man sich schon fast gewöhnt hatte in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Zeit: Das Ausfüllen der Erfassungsbögen in der Gastronomie und bei diversen Dienstleistern. Immer wieder aufs Neue muss man als Gast seinen Namen sowie die Kontaktdaten hinterlassen, um im Falle einer Corona-Erkrankung den zuständigen Gesundheitsämtern die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen.

In den meisten Fällen geschieht das nach wie vor händisch. „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass das einfacher geht und die Zettelwirtschaft zumindest eingeschränkt wird“, begründet Bürgermeister Dr. Ralf Göck, warum er sich seit einigen Wochen für die Einführung der neuen Brühler App „Doo war ich drin!“ einsetzt. Fast jeder habe ein Handy dabei und wenn die Geschäfte einen QR-Code an die Eingangstür machen, so kann die Anwesenheit über die App dokumentiert werden und der Gast weiß sicher, wo die Daten gesammelt und nur im Bedarfsfall weitergeleitet und nach vier Wochen auch datenschutzkonform gelöscht werden. Auch wenn der derzeitige Lockdown den Einsatz der App noch stark einschränkt, will man schon gut aufgestellt sein.

Von der Gaststätte bis zur Praxis

Die Managementberatung P3 group hat die Lösung exklusiv für die hiesigen Gaststätten, Dienstleister und Veranstalter und ihre Gäste realisiert, die viele Vorteile bietet: Die App, die kostenfrei zum Download bereitsteht, wird die einfache digitale Erfassung von Kontaktdaten ermöglichen. Neben gastronomischen Betrieben ist die Nutzung auch bei Dienstleistern wie zum Beispiel Friseuren, Fitnessstudios und ähnlichen körpernahen Dienstleistungen möglich sowie bei allen anderen Geschäften, Arztpraxen, Apotheken und Gesundheitseinrichtungen.

Auch bei Veranstaltungen, bei denen die Erfassung persönlicher Kontaktdaten notwendig ist, kann die App zum Einsatz kommen. Wenngleich derzeit die aktuellen Corona-Beschränkungen eine umfassende Nutzung noch verhindern, wurde die Zeit genutzt, um entsprechende Vorarbeit zu leisten und zum Zeitpunkt anstehender Lockerungen einen Service bieten zu können. Nach der Pilotkommune Lampertheim gehört Brühl zu den ersten Gemeinden, die die Vorteile des Systems erkannt haben. Die Brühl-App „Doo war ich drin“ kann ab sofort auf alle Apple- und Android-Geräte von den entsprechenden App-Stores heruntergeladen werden. Betriebe, die die App zur Erfassung ihrer Kundendaten nutzen wollen, müssen lediglich einen QR-Code-Aushang gut sichtbar an oder in ihrem Geschäft anbringen. Dieser kann unter https://qrcode.p3-corona-app.com/ selbstständig erstellt werden. zg