Ketsch/Brühl. Über viele Jahre ist es in der katholischen Kirchengemeinde zum festen Brauch geworden, dass am Vormittag des Karfreitages alle Kinder zu einem eigenen Kinderkreuzweg eingeladen werden. Das auf die jungen Besucher abgestimmte Passionsspiel steht dabei im Mittelpunkt. Mit Hingabe und Liebe zum Detail leihen dabei Schauspielerinnen Jesus, seinen Jüngern und all den anderen Personen ihre Gesichter und Stimmen. Vom Abendmahlsaal bis hin zur Grablegung Jesu wird die Geschichte nacherzählt. In großer Zahl und dicht gedrängt verfolgten in den vergangenen Jahren viele Kinder an Stationen um und in der Kirche das Spiel. Untermalt und begleitet durch Musik und Gesang des Kinderchores.

AdUnit urban-intext1

Weder in Brühl noch, wie zunächst geplant, in Ketsch können diese Gottesdienste am Karfreitag stattfinden. So viele Kinder zusammen, das wäre nicht verantwortbar. Doch aufgeben gilt nicht! Das kindgerechte Passionsspiel wird stattfinden. Auch die schönen Stimmen des Kinderchores sollen erklingen. Wie schon an Weihnachten wird es einen Kindergottesdienst per Video geben, der ab Karfreitag zu jeder Zeit über www.kath-bruehl-ketsch.de anzusehen ist. Corona-konform wurde er in diesen Tagen aufgezeichnet.

Osterfreude erlebbar machen

Wie in der Osternacht die Dunkelheit durch das Licht der Auferstehung vertrieben wird, soll diese Osterfreude für die Kinder erlebbar werden. So wird ebenfalls per Video, ab Ostersonntag zu jederzeit einsehbar auch ein Ostergottesdienst gezeigt. Hier singt der Kinderchor und wird bei Jung und Alt die Herzen mit der Freude der Osterzeit erfüllen.

Schweren Herzens musste die geplante Ostereiersuche für Familien am Ostersonntag sowie am Sonntag nach Ostern abgesagt werden. Die verschärften Corona-Vorgaben lassen dies nicht zu. Ein Trost sind die Ostertütchen, die ab Ostersonntag in den offenen Kirchen kostenlos mitgenommen werden dürfen. zg

AdUnit urban-intext2