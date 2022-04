Brühl. Heinz Gröning kommt nicht wie geplant am 28. April 2022 nach Brühl. Aufgrund der Pandemie, so die Gemeinde, würden sich die Karten nicht so wie geplant verkaufen. "Die Veranstaltung muss ausfallen und es wird keinen Ersatztermin für dieses Programm mehr geben", heißt es in der Pressemitteilung. Gekaufte Karten können dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

