Auftritt von Ingo Oschmann wird verschoben

Brühl. Die Kulturabteilung der Gemeinde teilt mit, dass die Veranstaltung „Schönen Gruß – ich komm zu Fuß“ von und mit Ingo Oschmann verschoben wird. Statt am Donnerstag, 17. März, wird der Comedian erst im nächsten Jahr, am Donnerstag, 4. Mai 2023, in der Festhalle auftreten. Bereits erworbene Karten behalten laut Gemeindeverwaltung ihre Gültigkeit.

„Hintergrund ist, dass durch die Corona-Vorgaben der Kartenverkauf sehr gering war und eine Durchführung somit nicht möglich ist“, wird seitens der Kulturbeauftragten erklärt, „in Absprache mit Ingo Oschmann wollen wir es im Jahr 2023 erneut versuchen. Aber mit einem neuen Programm“.

Fans von Ingo Oschmann müssen sich noch ein Jahr gedulden. © gvb

Dann heißt es demnach „Scherztherapie – Lachen, bis einer heult“. Komiker Ingo Oschmann seziert in diesem Programm das große Ding, das man Leben nennt und legt mit feinem Skalpell und pointierter Präzision das schlagende Herz frei. Er verbindet gute Stand-up-Comedy mit Wiedererkennungseffekt, pfiffige Improvisation und spannende, verblüffende Zaubertricks zu einem echten Erlebnis. zg

