Aus guten Taten erwächst eine reiche Ernte

Brühl. Quitten, Kürbisse, Möhren, Kohl, Rote Bete, Mais, Hopfen, Brot, Blumen, Walnüsse und Kastanien – bunt präsentierte sich an diesem Wochenende der Altarbereich in der Schutzengelkirche, denn Anfang Oktober wird in der Gemeinde das Erntedankfest gefeiert. Und so wurde zu diesem Anlass – es ist eigentlich kein offizieller Feiertag im Kirchenjahr – wurde das katholische Gotteshaus mit den vielen Gaben der Natur geschmückt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit die Menschen Ackerbau und Viehzucht betreiben, gehört Erntedank zu einem der wichtigsten Feste im Jahr. Fast in allen Völkern, Kulturen und Religionen hat der Brauch eine uralte Tradition.

Die in der Gemeinde gewachsenen Lebensmittel, die von der Kolpingfamilie mit viel Liebe zum Detail drapiert worden waren, spielten natürlich auch im Gottesdienst zu dieser herbstlichen Zeit eine wichtige Rolle.

Mehr zum Thema Zum Erntedankfest in Plankstadt Es ist Zeit, Dankbarkeit zu zeigen Mehr erfahren

„In diese Situation hinein sprechen die Lesungstexte von Umkehr und neuen Wegen“, stellte Pfarrer Erwin Bertsch einleitend fest, um gleich die rhetorische Frage zu stellen, ob es neue, gerechtere Wege in der Gesellschaft geben und „die Kultur des Hasses“ überwunden werden wird. „Wird eine Umkehr vom Reden übereinander hin zum wirklichen Dialog möglich sein? Nur wenn dieser über alle Grenzen hinweg gelingt, nimmt die Demokratie keinen Schaden“, zeigte sich der Seelsorger recht politisch.

Nicht an seinen Worten, sondern an den Taten werde der Mensch gemessen – dies sagten den Gläubigen die biblischen Texte heute. Und das Erntedankfest erinnere daran, dass jeder Einzelne das Gelingen dieser Taten nicht allein zu verantworten haben. „Demütig dürfen wir darauf hoffen, dass Gott unser Reden, unser Umkehren und unsere Taten zum Guten wendet und reiche Ernte schenkt“, betonte Bertsch vor zahlreichen Teilnehmern des Erntedankgottesdienstes.

In einer wohlhabenden Konsumgesellschaft, in der viele Menschen keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft hätten und fast niemand mehr Hunger kenne, lasse sich das Fest also auch in einem tieferen Sinn begreifen. Es lade dazu ein, nicht nur für die Ernte zu danken, sondern sich auch Gedanken zu machen über regionale Landwirtschaft, nachhaltige Produktionsmethoden, kurze Transportwege, qualitatives Essen, das eigene Konsum- und Ernährungsverhalten – Gedanken, die angesichts der prächtigen Gaben aus den Brühler Gärten und Feldern aufkommen.

Im Zentrum steht dabei der Gedanke des täglichen Brotes aus dem Vaterunser, das für die Altargestaltung Wolfram Gothe mit einem verzierten Laib besonders prächtig gestaltet hatte. ras