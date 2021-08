Aus Real wird 2025 Edeka

Brühl. Die Zerschlagung der SB-Warenhauskette Real beschäftigt seit Monaten die Einzelhandelsbranche. Nun ist im Übernahmepoker der aktuell 246 noch von Real betriebenen Standorte bekanntgeworden, dass der Markt im Norden von Brühl ab 2025 der Edeka-Kette zugeschlagen werden soll. Im Dezember 2024 endet dem Vernehmen nach der Mietvertrag von Real am südlichen Rand von Mannheim.

Allerdings sind damit noch nicht alle Unklarheiten über die nähere Zukunft der Immobilie beseitigt, denn ein Sprecher von Real – einer Tochter des Metro-Konzerns, der wiederum dem Investor SCP gehört – bestätigte gegenüber dieser Redaktion, dass das Unternehmen das operative Geschäft im Juni 2022 komplett einstellen will. Was in der damit klaffenden zeitlichen Lücke mit der Immobilie passieren wird, wollten Sprecher von Real und Edeka auf Nachfrage bislang nicht mitteilen.

Damit stehen die Chancen auf Übernahme der derzeitigen Mitarbeiter des Real-Marktes in Brühl eher schlecht. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft Verdi erfuhren durch diese Redaktion von den Plänen der Konzerne und konnten sich deshalb noch nicht weiter äußern. Jedoch wolle man den Übergabeprozess begleiten, um Kündigungen entgegenzutreten, heißt es.

Der Edeka-Verbund ist das genossenschaftliche Rückgrat der Marke und einer der führenden Lebensmittelhändler in Deutschland. Mit seinen 3600 selbstständigen Kaufleuten, mehr als 11 000 Märkten und rund 402 000 Mitarbeitern erwirtschaftete Edeka im Jahr 2020 einen Umsatz von insgesamt 61 Milliarden Euro. ras

