Ausblick auf die Festzeit

Brühl. Die nächste Vereinsvertretersitzung der Interessengemeinschaft Brühler und Rohrhofer Vereine findet am Dienstag, 15. März, ab 19 Uhr im Clubhaus des FV Brühl „Sportpavillon“ statt.

Es stehen gleich mehrere Themen auf der Tagesordnung. Nach den Bekanntgaben aus der Gemeindeverwaltung insbesondere zu dann aktuellen Richtlinien zur Corona-Pandemie steht ein Sachstandsbericht zu den geplanten Festlichkeiten der Gemeinde und der Vereine im Mittelpunkt.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer und der vermutlichen Entlastung des Vorstands geht es um die Wahl des ersten Vorsitzenden und des Kassierers. Danach wird das für dieses Jahr geplante Ferienfreizeitprogramm der Gemeinde in den Sommerferien besprochen, das in Zusammenarbeit mit den Vereinen viele Aktionen bieten soll.

Anstehende Vereinsjubiläen und Geburtstage werden genannt, bevor die Berichte zu den Partnergemeinden auf der Agenda stehen. Dabei steht die aktuelle Lage in Dourtenga in Burkina Faso an, Planungen mit dem sächsischen Weixdorf und den französischen Ormesson.

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn die Teilnehmer geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind. Es gilt bei diesem Treffen – nach aktuellem Stand – wohl FFP2-Maskenpflicht im gesamten Gebäude. zg/ras