Ausgebuchte Impfaktion in Rohrhof

Brühl. Eine Impfaktion findet am heutigen Freitag, 3. Dezember, in der Zeit von 9.30 bis 15 Uhr und am morgigen Samstag, 4. Dezember, von 11 bis 16.30 Uhr im Betreuten Wohnen in der Ahornstraße 1 in Kooperation mit dem Pflegedienst

Triebskorn statt. Gespritzt werden die Impfstoffe Moderna, Biontech und Johnson & Johnson. Im Vorfeld hatten Interessierte einen Termin vereinbaren müssen, diese waren innerhalb kürzester Zeit vergeben.

