Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rathaus - Heidi Schübel und Waltraud Jehn zeigen ihre Malereien in einer Doppelausstellung / Aufatmen nach Pandemie-bedingter Zwangspause Ausstellung in Brühl weckt Reiselust und Freude am Leben

Bei der Vernissage sind viele Besucher glücklich, endlich wieder eine Veranstaltung besuchen zu können – natürlich mit Maske und den obligatorischen Regeln. © Sabine Zeuner