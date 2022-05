Ausverkauf bei real

Brühl. Bei real in Brühl in der Mannheimer Landstraße 2 heißt es „alles muss raus“ – es startet vor der Schlie-ßung zum Ende des Monats Mai der große Ausverkauf. Dabei wird es im gesamten Markt drastische Preisnachlässe geben.

Bei real in Brühl läuft der umfangreiche Ausverkauf mit großen Rabatten auf alle Produkte im Markt, die man sich nicht entgehen lassen sollte, heißt es in einer Pressemitteilung. Tausende von Artikeln wurden bereits reduziert und müssen raus, darunter auch Warenbestände aus dem Lager. Die Menschen in der Hufeisengemeinde sollten daher diese einmalige Gelegenheit nutzen, um Schnäppchen zu machen – solange der Vorrat reicht.

Angebote schnell vergriffen

Der Markt wird bis zur Schließung auch weiterhin regulär für alle Kunden in Brühl geöffnet bleiben. Gleichwohl: „Aufgrund der außergewöhnlichen Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote schnell vergriffen sein werden“, sagt Thorsten Arns, Geschäftsleiter bei real in Brühl. zg

