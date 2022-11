B 36: Verbindungsrampe Brühl-Rohrhof am Mittwoch gesperrt

Brühl. Aufgrund von Markierungsarbeiten wird die Verbindungsrampe der B 36 an der Anschlussstelle Brühl-Rohrhof in Richtung Mannheim am Mittwoch, 30. November, gesperrt sein. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe am Montag mit. Die Sperrung soll voraussichtlich von 9 bis 17 Uhr andauern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Arbeiten soll es möglich sein, die B 36 in Fahrtrichtung Mannheim über die neue hergestellte Verbindungsrampe (Fahrtrichtung Schwetzingen) zu erreichen, indem Verkehrsteilsnehmer die nächst mögliche Zufahrt auf die BAB 6 in Richtung Frankfurt nehmen. Von dort aus führe die Umleitung über die Abfahrt in Richtung Mannheim-Rheinau/ Brühl wieder auf die B 36 in Richtung Mannheim, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Markierungsarbeiten seien zuvor wegen schlechten Wetters nicht möglich gewesen, so das Regierungspräsidium. Die übrigen Erneuerungen an dieser Stelle seien bereits während einer Vollsperrung Anfang des Monats erledigt worden.