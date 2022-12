B36-Auffahrt zwischen Schwetzingen und Brühl voll gesperrt

Brühl. Die Fahrbahndeckenerneuerung auf der B 36 zwischen Schwetzingen und Rheinau wird mit Markierungsarbeiten der Rampenbereiche bei der Anschlussstelle Brühl/ Rohrhof am Freitag, 2. Dezember, von 8.30 bis 14 Uhr fortgesetzt. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurde seit Mitte Mai die schadhafte Fahrbahn dort saniert. Die Arbeiten konnten bereits Anfang Oktober abgeschlossen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit November wurde die schadhafte Fahrbahn an den Verbindungsrampen und ein Teil der Fahrbahn der B 36 in Fahrtrichtung Rheinau im Überleitungsbereich an der Anschlussstelle erneuert.

Die Arbeiten konnten während der Vollsperrung, bis auf die Fahrbahnmarkierung im zweiten Bauabschnittgrößtenteils wie geplant durchgeführt werden. Doch die Markierungen mussten wegen schlechter Witterung verschoben werden, Am Freitag wird die Verbindungsrampe Brühl zur B36 Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt.