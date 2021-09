Baden-Württemberger SPD-Generalsekretär zu Gast

Brühl. Der Generalsekretär der SPD Baden-Württemberg, Sascha Binder, ist am heutigen Donnerstag, 23. September, zu Gast in Brühl. Gemeinsam mit der Bundestagskandidatin Neza Yildirim laden die Brühler Genossen um den Vorsitzenden Selcuk Gök um 19 Uhr in die Ratsstube nach Brühl ein.

Die Veranstaltung richtet sich an alle politikinteressierten Brühler – explizit gilt Einladung vor allem jungen Menschen, die sich im Rahmen der Bundestagswahl mit regionalen Politikern austauschen wollen. Auch Gemeinderat Pascal Wasow sowie die neu gewählte stellvertretende Vorsitzende Lena Krug werden vor Ort sein.

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an selcuk.goek@spd-bruehl-rohrhof.de.