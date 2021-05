Badesaison startet am Wochenende

Brühl. „Endlich ist es so weit“, freut sich Bäderleiter Patrick Berndt auf die jetzt anlaufende Freibadsaison. „Es sind zwar einige Vorgaben einzuhalten“, berichtet er aus der neuen Corona-Verordnung, „aber wer gerne schwimmt, wird diese Einschränkungen auf sich nehmen“. Sein Team sei motiviert und freue sich nach Monaten der Kurzarbeit darauf, wieder loslegen zu können. Reinigungsaktionen im Becken, auch mit Hilfe der Mitglieder des Tauchsportclubs Neptun, und um das Becken herum prägten die letzten Tage vor der Eröffnung am Pfingstsonntag, 23. Mai, um 9 Uhr.

Der Ticketverkauf über das neue Kartensystem „Bäder Suite“ läuft und alle können sich – wie in der vergangenen Hallenbad-Saison – wieder vorab online für einen Freibadbesuch registrieren, anmelden und Tickets buchen.

Im Freibad beginnt zu Pfingsten die Bade-saison unter Auflagen. © strauch

Nach der einmaligen Registrierung können dann Tickets für sich selber und für weitere Personen gebucht und elektronisch bezahlt werden. So soll sichergestellt werden, dass alle Gäste für die mögliche Kontaktnachverfolgung registriert sind und dass nur die im Moment maximal erlaubte Anzahl an Besuchern von 600 Personen ins Bad kommt. Es gibt einen Frühblock von 9 bis 11 Uhr für 3 Euro – ermäßigt 2 Euro – einen Mittags-Block von 11 bis 17 Uhr für 5 Euro (3 Euro) und einen Spätblock von 17 bis 19 Uhr für 3 Euro (2 Euro). Saison- und Mehrfachkarten gibt es in der Corona-Zeit keine. Einzelnen Badbesuchern, die Probleme mit der Online-Registrierung haben, wird in den ersten Öffnungstagen bei der Ticketbuchung am Eingang weitergeholfen. Allerdings kann es dann zu Wartezeiten kommen.

Wer nicht geimpft beziehungsweise genesen ist, muss neben seiner Eintrittskarte einen tagesaktuellen negativen Corona-Test am Schwimmbadeingang vorzeigen. Auch Geimpfte und Genesene müssen einen Impf- oder Genesenennachweis mitbringen. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr haben ein Zutrittsrecht auch ohne entsprechende Nachweise. Außerdem gilt auf dem Freibadgelände natürlich ein Abstands- und Hygienekonzept.

Die Gemeinde und die Betreiber des Brühler Corona-Testzentrums starten an Pfingstmontag, 24. Mai, den Versuch, ein zweites Testzentrum vor dem Freibadeingang zu etablieren, um den Besuch der Anlage zu erleichtern. Für die Testung am Freibad braucht es keine Voranmeldungen. Getestet wird vor dem Freibad an Pfingstmontag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Allerdings kann es dort zu Wartezeiten kommen. Deswegen wird empfohlen, die Testzeiten in der Jahn-Sporthalle, werktags von 7 bis 11 und 16 bis 19 Uhr sowie die speziell zu Pfingsten ausgeweiteten Zeiten zu nutzen, also Pfingstsamstag von 9 bis 16 Uhr, Pfingstsonntag von 9 bis 12 Uhr und Pfingstmontag von 13.30 bis 16.30 Uhr. Dabei ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Ab Donnerstag, 27. Mai, gelten erweiterte Öffnungszeiten im Testzentrum in der Jahn-Sporthalle, nämlich montags bis freitags, 7 bis 19 Uhr, samstags 8 bis 16 Uhr und sonntags von 9 bis 12 Uhr.

„Der Besuch des Freibads sollte vorzugsweise umweltfreundlich mit dem Fahrrad erfolgen“, rät die Gemeindeverwaltung. In diesen Tagen sei das noch wichtiger, da rund um den Freibad-Eingang Bauarbeiten für die Verlegung von Strom- und Fernwärmeleitungen stattfinden. Daher steht der Parkplatz momentan nicht zur Verfügung. Es müsste dann beim Hallenbad geparkt werden. zg

Info: Anmeldungen sind unter https://bruehl-baden.baeder-suite.de möglich

