Was passiert, wenn drei liebenswerte Damen unter Geldnöten leiden? Sie führen einen Bankraub durch – zumindest im Theater. Dass dies nicht ohne Probleme ablaufen kann und man dabei den Schneidbrenner mit der Adresse der Firma des eigenen Mannes am Tatort vergisst, kann dann schon mal passieren. Und die neugierige Nachbarin muss natürlich auch ihre Nase in die Angelegenheiten des Trios

...