Bauplan trägt Zusagen nicht Rechnung

Brühl. In einem offenen Brief an die Brühler Gemeinderäte und Bürgermeister Dr. Ralf Göck schreibt die Bürgerinitiative Sportareal am Schrankenbuckel (BI), dass nach mehr als drei Jahren seit Gründung der BI nun am Montag, 23. Mai, der fertige Bebauungsplan für das Sport-areal am Schrankenbuckel dem Rat vorliege (wir informierten).

Über 300 Bürger hätten sich zusammengeschlossen, weil sie der Meinung seien, dass das von Gemeinderat und Verwaltung geplante Bauvorhaben auf dem ehemaligen FV-Gelände sich weder in die Umgebung noch in sonstige Brühler Verhältnisse einfüge. Nach insgesamt drei Sitzungen eines durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck initiierten runden Tisches sei es nicht gelungen, dem mehrheitlichen Wunsch der Bevölkerung nach Überarbeitung des gesamten Konzeptes Rechnung zu tragen.

Verlässliche Vertreter sein

„Vielmehr mussten sich die Teilnehmer am runden Tisch darauf beschränken, das bestehende Konzept zu optimieren, oder besser gesagt das Schlimmste zu verhindern.“ Deshalb sei es für alle Brühler Bürger das absolut erwartbare Mindestmaß, dass die Zusagen am runden Tisch vollumfänglich eingehalten würden. Der am Montag zur Verabschiedung vorgelegte Bebauungspanentwurf trage dem an vielen Stellen aber nicht Rechnung und solle daher mehrheitlich abgelehnt werden, führt die BI aus. „Mit Ihrem Votum gegen den vorliegenden Bebauungsplan zeigen Sie den Bürgerinnen und Bürgern, dass Sie als Gemeinderätinnen und Gemeinderäte als verlässliche Vertreter der Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen werden können“, heißt es wörtlich.

Geschossanzahl reduzieren

Beim runden Tisch habe es geheißen, dass Mindestabstände von 7,5 Metern zwischen den Gebäuden zu halten seien. Im vorliegenden Plan seien diese nun wieder auf 6,5 Meter reduziert. Die Geschossanzahl des Gelenkgebäudes sei noch immer nicht um ein Geschoss reduziert und das geplante Seniorenwohnheim messe noch immer fünf Geschosse und im Turm sogar sieben statt der zugesagten drei beziehungsweise fünf im Turm, schreibt die BI.

„Wir erinnern, dass insbesondere die Größe des Seniorenwohnheimes betreffend die Vertreter der Freien Wähler, GLB und CDU sich ganz klar für eine Reduzierung ausgesprochen haben. Wir erwarten, dass man sich bei der Abstimmung entsprechend verhält.“

Der Investor habe sein Vorzeigeobjekt in Frankfurt „Quartier am Henningerturm“ genannt. Wenn dies als Basis für das geplante Quartier in Brühl herhalten solle, dann sollten auch die dort vorhandenen Gebäudeabstände als Grundlage dienen. Diese seien im Schnitt über zehn Meter, wohlgemerkt in der Großstadt Frankfurt. „Wenn Sie dem vorliegenden Bebauungsplan zustimmen, unterlaufen Sie sinnvolle nachbarschützende Reglements. Bitte seien Sie sich dessen im Klaren“, führt die BI aus.

Und: „Geradezu ein Armutszeugnis ist die Tatsache, dass man es nicht geschafft hat, einen Kindergarten, wie ursprünglich angedacht, zu etablieren, jetzt wird zur Erweiterung der Kindertagesstätte bei der Schillerschule das Arboretum abgeholzt. Chapeau.“

Wer am Montag zustimme, gebe einem sich nicht einfügenden Großstadtquartier, sich im Umfeld deutlich verschlechternder Verkehrssituation, erhöhter Wärmebelastung sowie steigenden Folgekosten seinen Segen.

„Weniger wäre mehr gewesen“

Die mittlerweile enorm gestiegenen Baukosten infolge der Pandemie und des Kriegsereignisses sowie stattlichen Auflagen und Zinserhöhungen hätten bezahlbaren Wohnraum in noch weitere Ferne gerückt. „Der sich selbst auferlegte Zwang, ein völlig überzogenes und überteuertes Sportareal finanzieren zu müssen, hat leider zu der Maßlosigkeit der Quartiersplanung geführt. Weniger wäre auch hier mehr gewesen“, formuliert die BI.

Im Gegensatz zu den Einwendungen öffentlicher Bedarfsträger sei die Verwaltung nicht einem einzigen Einspruch eines Brühler Einwohners oder gar Angrenzers gefolgt. Fachlich fundierte Einwände seien pauschal abgewiesen oder in unvollständige und sachlich falsche Zusammenhänge gebracht worden. Als Beispiel nennt die BI den Einwand, der sich mit dem Einfügen in die vorhandene Bebauung des Seniorenzentrums befasst. Man habe herausgearbeitet, dass es nach geltender Rechtsprechung nicht ausreiche, wenn eine geplante Bebauung sich in Bezug auf einen einzigen Sachverhalt einfüge. Vielmehr müssten alle Bezüge wie Korpusmaße, Gebäudehöhe, Grundfläche Geschossanzahl und auch die Art der Nutzung zur Umgebung erfüllt sein. Die Verwaltung hebe in ihrer ablehnenden Begründung lediglich auf Bezüge im Höhenprofil ab, was nicht ausreiche. Damit provoziere die Verwaltung, dass gegen den Beschluss des Bebauungsplanes rechtlich vorgegangen werden müsse, wollten die Bürger ihre ernst gemeinten Anwendungen durchsetzen.

„Sie haben es am Montag mit Ihrem Votum in der Hand, dies zu verhindern und wenigstens das erwartbare Mindestmaß aus den Abstimmungen am runden Tisch und damit auch Ihren selbst gemachten Zusagen nachzukommen“, schreibt die BI. Ferner: „Wir hoffen, dass sich das falsche Spiel einiger Gemeinderatsfraktionsvertreter des runden Tisches bei der Gemeinderatsabstimmung am Montag nicht wiederholt.“

Im Namen der Bürgerinitiative Sportareal am Schrankenbuckel haben Rüdiger Lorbeer und Herbert Seitz gezeichnet. zg