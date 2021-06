Bauprojekte im Zentrum

Brühl. Vier Anträge auf Baugenehmigungen prägen das Programm der nächsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Montag, 7. Juni, ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Da geht es um einen Wohnhausanbau in der Erzbergerstraße, das Ersetzen einer bestehenden Einzelgarage durch eine Doppelgarage in der Werkstraße, die Sanierung des Bestandshauses und den Neubau eines Anbaus in der Silcherstraße sowie den Neubau von zwei parallel liegenden Schleppdachgauben in der Silcherstraße.

Zum Schluss stehen noch die Informationen durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck sowie Fragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderats sowie der Bürger an.

Wegen der anhaltenden Pandemie ist die Anzahl der Besucher auf acht Personen beschränkt. Besucher müssen sich bis zum Sitzungstag, 12 Uhr, an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, anmelden. Die Plätze sind allerdings begrenzt. Ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, muss vorgewiesen werden. Es besteht die Möglichkeit, sich am Sitzungstag von 18 bis 18.15 Uhr testen zu lassen. ras