Baustelle in der Mannheimer Landstraße in Brühl eingerichtet

Brühl. Die Brühler Gemeindeverwaltung kündigt eine Baustelle in der Mannheimer Landstraße an. Am Seniorenwohnheim – auf Höhe der Hausnummer 23 – wird ab Montag, 31. Oktober, eine Baustelle mit Ampelregelung eingerichtet. „Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der zu erwartenden Rückstaus sollte – wenn möglich – die Straße gemieden werden“, schreiben die Verantwortlichen im Vorfeld der Arbeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Maßnahme soll voraussichtlich bis Mitte November dauern, heißt es dazu abschließend aus der Gemeindeverwaltung von Brühl.