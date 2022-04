Bauvorhaben beim Technischen Ausschuss

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt findet am Montag, 11. April, ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.

Auf der Tagesordnung steht zunächst die Errichtung einer neuen Terrassenüberdachung bei einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Dazu wurde ein Antrag auf Befreiung von baurechtlichen Vorgaben gestellt. Danach beschäftigen sich die Ratsmitglieder mit dem Ausbau eines Dachgeschosses mit neuem Dach zu einer dritten Wohnung in diesem Haus in der Albert-Bassermann-Straße. Zudem sollen dort Balkone im Ober- und Dachgeschoss angebracht werden.

Schrankenbuckel im Blick

Zwei Dachgauben im Schrankenbuckel leiten dann über zum alten Postamt in dieser Straße. Zum zweiten Mal geht es um die Nutzungsänderung des Wohn- und Geschäftshauses durch Einfügen von vier Wohneinheiten im Erdgeschoss. Außerdem ist eine energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle beantragt.

Im Sportpark-Süd werden für den Neubau des FV-Vereinsheimes die Schreinerarbeiten vergeben.

Informationen durch den Bürgermeister, Anfragen und Anregungen von Ratsmitgliedern und Bürgern runden das Programm ab. Die Besucher werden gebeten, Masken zu tragen.