Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Multiple Sklerose Beate Kuhlmay aus Brühl spricht beim Internationalen Speaker Slam über Krankheit

147 Teilnehmer aus 21 Nationen haben am 13. Internationalen Speaker Day in Mastershausen gesprochen. Auf zwei Bühnen wurden in sechs Sprachen Reden gehalten – unter den Teilnehmern war auch die Brühlerin Beate Kuhlmay.