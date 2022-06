Bei Hima in Brühl arbeitet eine Bienenkönigin

Das Unternehmen Hima hat an ihrem Sitz in Brühl Anfang April auf einen Schlag 35 000 Mitarbeiter hinzugewonnen. Und sie sind bienenfleißig, wie sich bereits gezeigt hat. Vielleicht liegt das an ihrer Königin, die sich dabei für Hima engagiert. Jedenfalls durften die beiden Geschäftsführer Jörg de la Motte und Dr. Michael Löbig schon nach kurzer Zeit 100 Gläser Honig auf der Habenseite ihrer

...