Beratung über große Tiefgarage

Brühl. In seiner nächsten öffentlichen Sitzung am heutigen Montag, 9. Mai, wird sich der Ausschuss für Technik und Umwelt ab 18.30 Uhr mit mehreren Bauanfragen beschäftigen. Den Auftakt macht ein Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren für den Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnzwecken in der Erzbergerstraße 34. Es folgt der Neubau eines Einfamilien-Wohngebäudes als Anbau an ein bestehendes Wohngebäude und der Abbruch einer Garage in der Kurpfalzstraße 2 sowie die Errichtung eines Einbaupools im Hofäcker 25.

In der Folge geht es um die temporäre Aufstellung von Bürocontainern als Apotheke in der Mannheimer Landstraße 5 a sowie die Errichtung einer Tiefgarage mit 409 Kfz-Stellplätzen sowie unterirdische bauliche Anlagen, die künftig als Kellerräume genutzt werden, auf mehreren Grundstücken Am Schrankenbuckel.

Die Gemeinde bittet darum, bei der Sitzung im Rathaus eine Maske zu tragen. zg

