Start in die vorösterliche Fastenzeit vor sechs Jahren: Der damalige katholische Pfarrer Walter Sauer in Brühl teilt in der Schutzengelkirche den traditionellen Aschesegen an die Gläubigen aus. Dieses christliche Ritual findet auch an diesem Aschermittwoch um 18 Uhr in der Schutzengelkirche statt.

© lenhardt