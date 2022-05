Es stimme, räumt Bürgermeister Dr. Ralf Göck auf Rückfrage unserer Zeitung ein, irgendwie sei der Einspruch von Klaus Triebskorn, früherer Gemeinderat und inzwischen Vorsitzender des Umweltschutzvereins, zum Bebauungsplan des Sportareals am Schrankenbuckel nicht beachtet oder an zuständige Stellen und damit vermeidlich verantwortlichen Behörden weitergeleitet worden. Das hatte Triebskorn in

...