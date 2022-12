Beschwerden über verschmutzte Wirtschaftswege in Brühl

Brühl. „Ja, es stimmt: Wir werden in den vergangenen Tagen immer häufiger von Bürgern angesprochen, die sich beschweren, dass die Wege im Naturschutzgebiet bei Rohrhof, aber auch insgesamt die zwischen den Felder rund um den Ort verdreckt und kaum problemlos zu passieren seien“, erklärt der Leiter des Ordnungsamtes, Jochen Ungerer, auf Anfrage unserer Zeitung.

Dann werde die Gemeindeverwaltung aufgefordert, den Schlamm, der dort durch Niederschlagswasser aufgespült oder von den Traktoren der Landwirte auf dem Asphalt verteilt wurde, zu entfernen beziehungsweise behördlicherseits die Bauern aufzufordern, das zu machen.

„Das ist aber nicht unsere Aufgabe, im Naturschutzgebiet dürften wir das noch nicht einmal“, erklärt Ungerer. Die Wege zwischen den Feldern seien nun einmal primär keine offiziellen Spazier- oder Radwege, sondern in erste Linie Wirtschaftswege, auf denen man mit solchen Verschmutzungen rechnen müsse. Die Landwirte würden aktuell mit Hochdruck auf den Feldern arbeiten, um sie für den Winter vorzubereiten. Dabei sei es halt so, dass sie Erde von den Feldern mit auf die Wirtschaftswege brächten. Würde davon eine Gefahr ausgehen, weil es wirklich große Brocken seien, wüssten die Landwirte, dass sie die Straße wieder freiräumen müssen.

Was allerdings auch Ungerer verärgert, seien die Autofahrer, die zum Spazieren- oder Gassigehen auf den Grünflächen neben den Wirtschaftswegen parken und dabei die Grünflächen in Staub- und Matschwüsten verwandeln, auf denen so schnell nichts mehr wachsen wird. Das passiere auch beim Brühler Friedhof, bei dem nicht wenige uneinsichtige Besucher beim hinteren Eingang parken, anstatt auf dem großen Parkplatz vorn. „Und das alles, um ein paar Meter zu Fuß zu vermeiden“, sagt Ungerer und schüttelt den Kopf. Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die meisten von ihnen benutzten Wege ohnehin für den allgemeinen Verkehr gesperrt seien – „da dürfte also gar nicht erst hingefahren werden“.