Besonderes Rot

Brühl. Die florale Deckenmalerei, an der die Brühler Malerin Waltraud Jehn gerade arbeitet, ist im Gefolge einiger interessanter kunsthistorischer Etappen entstanden – sie ist in der Galerie Strobel zu sehen.

Vor einigen Jahren fand Anton Strobel in der Materialkiste einer Schreinerei ein etwa 40 Zentimeter langes Holzrelikt. Die künstlerische Qualität dieses hölzernen Fundstückes lieferte den Impuls zur Konstruktion einer mannshohen Eisenskulptur für den Vorgarten.

Als in den Corona-bedingten tristen Weihnachtswochen von 2020 die Kunstmeile am Gehweg in der Römerstraße 3 in Brühl hell beleuchtet war, sollte diese Initiative auch die Stimmungslage von Passanten aufhellen. Waltraud Jehn hat besonders das leuchtende Rot des Exponates mit der Hommage an Alexander Calder so beeindruckt, dass sie ein Bild davon gemalt hat.

In der Diskussion zu diesem Skulpturengemälde resultierte die Idee eines großflächigen fotografischen Konzeptes. Für ein zweites Blumenbild von Waltraud Jehn ist die Schlafzimmerdecke vorgesehen, recht logisch, wenn man bedenkt, dass nach dem Erwachen zuerst farbenfrohe Motive ins Blickfeld geraten werden. Es gibt aber an einer Decke der Galerie ein Motiv ganz anderer Provenienz – der Pythagoras-Hunderter-Tower zum Beispiel. zg

