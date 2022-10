Bestandsaufnahme in Brühl: Ist Ihr Hund angemeldet?

Brühl. Seit über 200 Jahren erheben die Städte und Gemeinden im Südwesten eine Hundesteuer. Die Steuer soll vor allem dazu beitragen, dass sich die Hundehaltung, insbesondere die Haltung von Listenhunden, in Grenzen hält. Die jährliche Hundesteuer beträgt in Brühl derzeit 96 Euro für den Ersthund. Für jeden weiteren Hund müssen zusätzlich jeweils 192 Euro im Jahr bezahlt werden. Es gibt Steuerbefreiungsmöglichkeiten, für Listenhunde gelten Sonderregelungen.

Brühler Hundemarken. © Gemeinde

Die Hundesteuer setzt voraus, dass die „Vierbeiner“ vom Halter auch angemeldet werden. Leider kommen nicht alle Hundehalter der Pflicht zur Anmeldung nach. Die Gemeinde hat entschieden, eine flächendeckende Hundebestandsaufnahme für das gesamte Gemeindegebiet durchzuführen: Dazu werden in den nächsten Wochen alle Haushalte in Brühl und Rohrhof durch Mitarbeiter der beauftragten Firma aufgesucht. Diese sind wochentags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr und samstags bis 17 Uhr unterwegs.

Mitarbeiter mit Legitimation

Die Firma wird durch Befragungen den Hundebestand feststellen. Dazu trägt jeder Mitarbeiter sichtbar eine von der Gemeinde ausgestellte Legitimation. Zur Durchführung dieses Auftrages werden die Wohnungen nicht betreten und keine Steuern vor Ort erhoben. Die Gemeindeverwaltung weist die betroffenen Hundehalter darauf hin, eine fehlende Anmeldung unverzüglich nachzuholen. Ansonsten können rückwirkende Steuerfestsetzungen und je nach Sachlage Bußgelder bis zu 10000 Euro geltend gemacht werden.