Besuch bei Adalbert Stifter

Brühl. Nach zwei Jahren Corona-Pause machte sich die TV-Wandergruppe „Dicker Zeh“ sowie Mitglieder und Freunde des Turnvereins auf die Reise ins Passauer Land. Das Ziel war Büchlberg, ein staatlich anerkannter Erholungsort im niederbayrischen Landkreis Passau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der erste Tag des Ausfluges war geprägt durch die große Bayernwaldrundfahrt. Die Gruppe erlebte den Bayerischen Wald mit seiner ursprünglichen Natur. Der Besuch der Bergglashütte Weinfurthner war sehr interessant. Die Weiterfahrt ging über die Nationalparkregion Spiegelau, Frauenau, Zwiesel und die Arberregion.

Dann besuchten Brühler die Aussichtsplattform an der Veste Oberhaus, von der aus man Passau von oben bewunderte. Es folgte dann ein gemeinsamer Gang zum Dom, wo ein Orgelkonzert organisiert war.

Mehr zum Thema Coronavirus Krankenhäuser fordern Maskenpflicht in Innenräumen Mehr erfahren Passau Vorwürfe gegen Amt - Abschiebung eines Iraners ausgesetzt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview Der Oftersheimer Dirk Oswald über seine Teilnahme beim Ironman in Hawaii Mehr erfahren

Am nächsten Tag ging die Fahrt an den Moldaustausee in Tschechien. Nach der Schifffahrt ging es nach Horni Plana, am Geburtshaus des Heimatdichters Adalbert Stifter vorbei. zg