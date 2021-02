Brühl. Die neuen Gebäude für betreutes Wohnen am Eingang zum Schütte-Lanz-Wohnpark sind fertiggestellt. Nach und nach folgt jetzt der Einzug der Bewohner in die modernen und altersgerechten Neubauten mit den insgesamt 66 Apartments in unterschiedlichen Größen. Eine offizielle Einweihung ist wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck und unsere Zeitung durften sich aber die schmucke Anlage, die von der benachbarten Pro-Seniore-Residenz betrieben wird, schon einmal vorab anschauen. Bauherr ist die Weidenhammer-Gruppe aus Heidelberg, Projektentwickler das Haus+Co Projektmanagement (wir berichteten). Der Gemeinderat hatte die beiden Gebäudetrakte auf dem ehemaligen Schütte-Lanz-Areal schon vor Jahren genehmigt. Baubeginn war Ende 2018.

„Wir verändern uns. Und das nicht nur optisch. Aus der Pro-Seniore-Residenz wird von nun an das Seniorenwohnen Schütte-Lanz-Park. Alles unter einem Dach: Stationäre Pflege, betreutes Wohnen und hauseigener ambulanter Pflegedienst“, sagt Linda Unverfehrt von der Residenzberatung.

Die Häuser mit jeweils drei Stockwerken sind unter der Adresse Mannheimer Landstraße 19 und 21 an der Ecke zur Julia-Lanz-Straße gebaut worden. Das Haus 19 bietet 23 helle, großzügige Ein- bis Drei-Zimmer-Apartments mit Wohnflächen von 40 bis 90 Quadratmetern.

In Haus 21 befinden sich 43 einladende Ein- bis Zwei-Zimmer-Apartments mit einer Größe von 28 bis 70 Quadratmetern. Alle Apartments sind barrierefrei und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse, hochwertigen Parkettboden, eine moderne Küchenzeile, ein großzügiges Duschbad, Telefon- und Kabelanschluss, einen persönlichen Keller und einen Briefkasten. Es stehen insgesamt 47 Tiefgaragen-Plätze zur Verfügung.

Schon jetzt zahlreiche Anfragen

„Wir haben viele Anfragen für die Wohnungen und werden jetzt mit den Interessenten in Kontakt treten“, meint Daniel Schwarz, Assistent der Geschäftsleitung der Victor’s Group, beim Rundgang mit unserer Zeitung. Die Victor’s Group mit Verwaltungssitzen in Berlin, München und Saarbrücken, ist ein Netzwerk mehrerer Dienstleistungsfirmen. Pro Seniore, 1977 von Hartmut Ostermann gegründet, ist einer der größten privaten Betreiber von Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen in Deutschland, nach eigenen Angaben mit mehr als 100 Einrichtungen mit rund 17 000 Betten und 9000 Mitarbeitern.

Aussehen, Optik und Farbe werden sich verändern – aus Rot wird Grün. Mit dem betreuten Wohnen und dem hauseigenen ambulanten Pflegedienst erweitert Pro Seniore die Angebotspalette. Insgesamt 37 Apartments stehen im Haus 21 komplett möbliert zur Verfügung. Ein Blick in die Musterappartements zeigt die hochwertige Ausstattung, die möglich ist. Das durchdachte Farb- und Wohnkonzept mit viel Liebe zum Detail orientiert sich beispielsweise an einem Urlaubsdomizil, das die Victor’s Group seit 2010 in Portugal an der Atlantikküste betreibt, erläutert Schwarz. Dort sind die Gartenvillen im landestypischen Stil ausgestattet.

In den Musterapartments können sich Interessenten so einige Anregungen holen. Alle Wohnungen, darunter drei behindertengerechte Apartments, können natürlich auch von den neuen Bewohnern selbst mit eigenen Möbeln eingerichtet werden, sagt Linda Unverfehrt.

Sicheres und gemütliches Zuhause

Es gibt einen attraktiven Gemeinschaftsraum und einen Fernsehraum sowie eine Bibliothek im Haus 21. Außerdem ist ein Restaurant inklusive Sonnenterrasse eingerichtet. Alle Bereiche sind selbstverständlich barrierefrei. Die Aufzüge bieten ein Höchstmaß an Komfort und ermöglichen einen wesentlich bequemeren Tagesablauf. Die künftigen Bewohner, die ein festgelegtes monatliches Apartment-Entgelt entrichten, können sich selbst versorgen oder bei Bedarf zusätzliche Dienstleistungen bis hin zu einer ambulanten Versorgung durch Pro Seniore in Anspruch nehmen.

Betreutes Wohnen bietet älteren Menschen ein sicheres und gemütliches Zuhause, ganz frei von Verpflichtungen. Jede Wohnung ist mit einem 24-Stunden-Notrufsystem ausgestattet. Rundum-Dienstleistungen sind individuell hinzuzubuchen. Besucherparkplätze sind vorhanden. Die Rezeption im Foyer ist montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr besetzt.

Auch Kulturveranstaltungen und Unterhaltungsprogramme für die Bewohner sind geplant. Das freut Bürgermeister Göck, der ein Wappen der Hufeisengemeinde als Glücksbringer überreichte. Er sei positiv überrascht, die große Nachfrage wundere ihn nicht: „Von außen sehen die Gebäude schlicht aus, von der Inneneinrichtung her aber sind sie überzeugend und exklusiv.“