Betreuung Geflüchteter fordert heraus

Brühl. Es gebe keinen Grund für Alarmrufe, hieß es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Brühl. Doch, so Marion Thüning, verantwortlich für die Betreuung von Geflüchteten in der Gemeinde, im Rahmen einer kurzen Situationsanalyse, die Lage sei angespannt.

Insgesamt werden durch das Sozialamt aktuell 237 geflüchtete Menschen aus verschiedenen Ländern betreut. 2022 seien bis dato 122 Menschen aufgenommen worden. Ausnahmslos, sagte Marion Thüning, handele es sich um Menschen aus der Ukraine.

64 seien dabei privat untergekommen und 58 in Gemeindeunterkünften. Zugewiesen seien der Gemeinde für das laufende Jahr 162 Menschen. Heißt, 40 Plätze würden nun in 2023 übertragen. Falls 2023 ähnlich viele Menschen Brühl zugewiesen werden, müsse in der Gemeinde demnach Platz für 200 Menschen gefunden werden.

Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass Engpässe zu erwarten sind. Gerade weil man Wert darauflege, die Menschen dezentral und sozialverträglich unterzubringen. Eine Herausforderung sei auch der bürokratische Aufwand, der für jeden Geflüchteten abgearbeitet werden müsse. Eine Vereinfachung wäre hier sehr zu begrüßen, hieß es zum Thema abschließend.

Sendemast bei Grenzhöfer Wiesen

Das Funknetz in Rohrhof ist verbesserungsfähig und so wurde am Ratstisch allgemein begrüßt, dass die Firma „Telefónica Germany“ eine Sende- und Empfangsanlage für mobiles Breitband verwirklichen will. Gebaut werden soll sie auf dem Flurstück 1434/25, östlich der Gartenstraße.