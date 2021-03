Brühl. Alles unter einem Dach – Betreutes Wohnen, hauseigener Ambulanter Dienst und stationäre Pflege. Das Seniorenwohnen Schütte-Lanz-Park bietet mit seinen 66 stilvollen Apartments, eingebettet in das Wohngebiet Schütte-Lanz-Park, einen attraktiven Lebensraum für ältere Menschen.

Im neu erschlossenen Wohnquartier sind damit nun auch die beiden Gebäude mit insgesamt 66 stilvollen Apartments für das Betreutes Wohnen fertiggestellt worden. Betreiberin ist die Victor’s Group mit Hauptsitz in Saarbrücken. Das Gesamtangebot aus der bereits vorhandenen Pflege sowie dem neuen Betreuten Wohnen trägt den Namen „Seniorenwohnen Schütte-Lanz-Park“. Interessierte können ab sofort unter Wahrung aller Corona-Vorgaben Besichtigungstermine für das Betreute Wohnen vereinbaren.

Das Seniorenwohnen Schütte-Lanz-Park kombiniert selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden mit der Möglichkeit, bei Bedarf unkompliziert Hilfe in Anspruch nehmen zu können. „Und das in einem hotelähnlichen, eleganten Wohnambiente“, betont Residenzleiterin Tanja Stiller-Runz.

Die zwei bis vierstöckigen Gebäude überzeugen mit ihrer modernen Bauweise, klaren Linien und einem zeitgemäßen Materialmix aus Holz, Glas und Beton. Das Haus Mannheimer Landstraße 19 bietet selbstständiges Wohnen in 23 hellen, großzügigen Ein- bis Drei-Zimmer-Apartments mit einer Größe von 41 bis 90 Quadratmetern.

Einzigartiges Konzept

Im Haus Mannheimer Landstraße 21 findet man 43 einladende Ein- bis Zwei-Zimmer-Apartments von 28 bis 70 Quadratmetern Größe vor. „Natürlich sind die Apartments selbst und alle sonstigen Bereiche in beiden Gebäuden barrierefrei“, ergänzt Linda Unverfehrt von der Residenzberatung.

Eine begrenzte Anzahl kleinerer Apartments ist bereits vollständig eingerichtet. Angeboten werden unterschiedliche Farbwelten und Wohnstile, immer mit harmonisch aufeinander abgestimmtem Mobiliar, passenden Accessoires und variablen Lichtquellen.

Derjenige, der lieber seine eigenen Möbel mitbringen möchte, könne das natürlich auch machen, erklärt Stiller-Runz.

Alle Apartments verfügen über Balkon oder Terrasse, eine moderne Küchenzeile, ein großzügiges, seniorengerechtes Duschbad, hochwertigen Parkettboden sowie einen persönlichen Keller und Briefkasten. Das eigene Auto findet in der Tiefgarage Platz.

Zuhause komplett umsorgt

Selbstständig wohnen heißt in Brühl keinesfalls, alles selbst erledigen zu müssen. „Viele Serviceleistungen, wie putzen und waschen, können hinzu gebucht werden“, beschreibt Unverfehrt das Konzept. Die Rezeption nehme unkompliziert die jeweiligen Aufträge entgegen und organisiere für die Bewohner auch gerne ein Taxi oder vereinbare Termine. Derjenige, der einmal keine Lust zum Kochen habe, könne ganz bequem im Bewohnerrestaurant essen, das auch für private Feierlichkeiten nutzbar sei.

Und sollte eine akute Erkrankung auftreten, stehe auf Wunsch ein hauseigener ambulanter Pflegedienst kompetent zur Seite. Er betreue schnell bei Bedarf im Apartment und gewährleistet die notwendige medizinische Versorgung.

Für zusätzliche Sicherheit sorge außerdem ein 24-Stunden-Notrufsystem in jeder Wohneinheit.

Viel Unterhaltung biete das vorgesehene Freizeit- und Kulturprogramm mit Gymnastikkursen, Klangschalenentspannung, Beauty-Lounge, Aroma-Lounge, jahreszeitlichen Festen oder spannenden Vorträgen.