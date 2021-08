Betrunkener Sattelzugfahrer unterwegs

Brühl. Ein 59-jähriger Mann ist mit 2,4 Promille mit seinem Sattelzug aug der A6 in Richtung Mannheim unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Sattelzug am Donnerstagmorgen um kurz nach 8 Uhr einer Polizeistreife auf, da er mehrmals in Schlangenlinien zwischen rechter Fahrspur und Standstreifen hin- und herfuhr. Zudem fuhr er rund einen Kilometer dauerhaft zwischen rechter Fahrspur und Standstreifen. Beim Erkennen des Polizeifahrzeugs verließ er an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim unvermittelt die Autobahn in Richtung Brühl. Hier fuhr er ebenfalls wieder Schlangenlinien, überfuhr mehrfach die Mittellinie und kollidierte mehrmals fast mit den rechten Leitplanken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Ortseingang von Brühl konnte der Sattelzug schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Dabei bemerkten die Polizisten gleich starken Alkoholgeruch im Atem des 59-Jährigen. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Über die Halterfirma wurde ein Ersatzfahrer für den Sattelzug angefordert. Dem 59-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, der Lastwagen wurde mittels schwerer Kette gegen das unberechtigte Wegfahren gesichert.