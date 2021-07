Bilderrätsel: Doris Scheuler gewinnt "Erkennen Sie Brühl?"

Brühl.. Unser Brühler Bilderrätsel ist vorbei: Alle Aufnahmen haben Sie, liebe Leser, gesehen und auch oft wiedererkannt. Zahlreiche E-Mails haben uns erreicht. Viele Menschen kennen ihre Heimatgemeinde und die Gebäude, die wir in den vergangenen Wochen gesucht haben, sehr gut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brühl ist zweifellos eine liebenswerte Wohngemeinde – dafür sorgen die Menschen, die in ihr leben. Aber es fußt auch auf der Geschichte der Rheingemeinde, die sich vielfach in den Gebäuden im Ortsbild widerspiegelt. Wir haben Ihnen in den vergangenen Wochen insgesamt elf Gebäudedetails gezeigt und gefragt, ob sie diese Bilder zuordnen können.

Fotostrecke Erkennen Sie Brühl? 22 Bilder Mehr erfahren

Doris Scheuler aus Rohrhof gehörte zu den besonders eifrigen „Wiedererkennern“ dieser Bilder, die in einem großen Lostopf landeten. Aus diesem wurde sie letztlich als Gewinnerin eines „Kurpälzer“ Leckereienkorbs unserer Zeitung gezogen. „Es hat Spaß gemacht, die Einzelheiten zu sehen, dann dorthin zu fahren und die Vermutung bestätigt zu finden“, sagt die Gewinnerin.

Mehr zum Thema Fotostrecke Erkennen Sie Brühl? 22 Bilder Mehr erfahren

Bei den meisten Details auf unseren Bilder habe sich schnell die Lösung gewusst, nur beim Torschmuck des Mittleren Schulhauses und bei der evangelische Kirche habe sie noch einmal genau vorbeischauen müssen, verrät sie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2