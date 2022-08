Blick hinter die Bürgerlichkeit

Brühl. Lesen bereitet Freude. Das weiß jeder, der schon einmal durch ein Buch gefesselt wurde und es einfach nicht mehr aus der Hand legen wollte. So mancher Lesemuffel hat sogar durch die entsprechende Lektüre die Freude am Lesen entdeckt und sich umgangssprachlich zu einem richtigen Bücherwurm oder Leseratte entwickelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und genau dieses Potenzial hat Claudia Schumachers Buch „Liebe ist gewaltig“, ist sich Dagmar Krebaum sicher, die zusammen mit Barbara Hennl-Goll unser Literarisches Duett aus Brühl bildet.

Dagmar Krebaum vom literarischen Du-ett schmökert gern am See. © Strauch

Die Autorin, Journalistin, ehemals Redakteurin bei der „NZZ am Sonntag“ in Zürich, heute in Hamburg lebend und unter anderem für „Die Zeit“ schreibend, legt ein starkes Debüt vor, ein „sprachgewaltiger, erschütternder, psychologisch kluger Wurf“, so das Lob des Kollegen Benedict Wells, hymnisch wie unzählig andere Rezensionen, meint Krebaum.

Mehr zum Thema Stadtbibliothek Für Bücherwürmer in allen Altersklassen Mehr erfahren Erfolgsautorin Donna Leon plaudert aus ihrem Leben Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Literatur Ketscher Autorin Jeanette Limbeck vor Veröffentlichung: Fliegerinnen bekommen Flügel Mehr erfahren

Es geht um ein viel zu oft beschwiegenes Thema, um häuslichen Missbrauch und seine Folgen. Juli wächst in einer Stuttgarter Vorzeigefamilie auf, doch in der Kleinstadtvilla herrscht das Grauen: Der Vater, Rechtsanwalt, weiß, wohin er schlagen muss, dahin, wo man die Verletzungen, die Blutergüsse, die Beulen und Striemen nicht sieht. Und wenn er mit seiner Faust doch einmal das Gesicht der Mutter oder der Brüder trifft, wenn Haut aufplatzt und Nasen brechen, dann muss Onkel Günther ran. Er ist Arzt und hat gelernt zu schweigen, wenn Kurt Ehre ausrastet, besorgt Pillen und Krankschreibungen.

„Fast täglich kommt es zu Gewaltexzessen in der schnieken Villa mit der schönen Ehefrau und den vier Kindern. Juli, die Ich-Erzählerin in diesem fabelhaften Debütroman, bei dem man zwischendurch vor Spannung das Atmen vergisst und es einem beim Lesen fast das Herz zerreißt, ist die Jüngste“, berichtet Krebaum.

Bis zu ihrer Pubertät bleibt sie verschont von den Beleidigungen und Schlägen des Vaters. Doch sie weiß, irgendwann wird es auch sie erwischen. „Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ich Papa enttäuschte.“ Denn „nur wer dominiert, konnte halbwegs vor Papa bestehen. Wer mal keine Höchstleistungen erbrachte, musste damit rechnen, vor dem Rest der Familie gedemütigt und beleidigt zu werden.“ So versucht sie, nur Bestnoten nach Hause zu bringen, und heimst beim Eiskunstlauf einen Pokal nach dem anderen ein. Vergebens: „Als ich 14 war, artete trotzdem alles in rohe Gewalt aus. Papa hat mich durchs Haus gejagt und gedroht, mich umzubringen. Einen Grund gab es nicht, glaube ich.“ Eindringlich schildert die Autorin die Klaviatur des Schreckens, auf der der gewalttätige Ehemann und Vater perfekt zu spielen weiß.

Juli zerbricht fast an den Zuständen zuhause. Mit 17 Jahren landet sie in einem Kurheim wegen psychosomatischer Beschwerden. Vertuschen, schweigen, die Mutter tut alles, um den Schein aufrechtzuerhalten. Blut auf dem Teppich? Du musst dich irren, Liebes.

Der Leser begleitet Juli durch drei Lebensabschnitte und erfahren exemplarisch die Folgen frühkindlicher Gewalterfahrung. Eindrucksvoll ist, dass die Autorin für jede dieser Sequenzen einen eigenen Erzählton gefunden hat, der die Befindlichkeit der Heldin überzeugend spiegelt. Im dritten Abschnitt geht sie einem Blender und potenziellen Schläger auf den Leim, der ihr zeigen will, wo es langgeht.

„Es ist ein bemerkenswertes Buch über die Mechanismen häuslicher Gewalt – keine leichte Lektüre, aber sie lohnt sich unbedingt“, meint Krebaum über das Buch, das unter der 978-3-423-29015-9 bei DTV erschienen ist. Die 376 Seiten kosten als Hardcover 22 Euro. zg/ras