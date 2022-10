Blutspende im katholischen Pfarrzentrum in Brühl

Brühl. Eine Blutspende dauert zehn Minuten und rettet bis zu drei Leben, erklärt der Bluspendediest des DRK. Aktuell wird jeder Lebensretter gebraucht. Das DRK bittet dringend zur Blutspende. Alleine in Hessen und Baden-Württemberg werden täglich mehr als 2700 Blutkonserven nachgefraagt, um eine lückenlose Versorgung der Krankenhäuser zu gewährleisten und Patienten aller Altersklassen ausreichend zu versorgen. Der nächste Blutspendetermin in Brühl ist am Freitag, 21. Oktober, von 14.30 bis 19.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum.

