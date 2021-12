Blutspenden in der Halle des SV Rohrhof

Brühl. Das Deutsche Rote Kreuz ruft alle Gesunden zur Blutspende am heutigen Freitag, 3. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle des SV Rohrhof auf. Das Erkältungswetter erschwert dem Blutspendedienst die Versorgung.

Derjenige, der Blut spendet, sollte gesund sein und sich fit fühlen. Das dient der Sicherheit des Patienten, der die Bluttransfusion bekommen wird, aber auch dem Schutz des Spenders. Besonders in der Erkältungszeit kommt es vor, dass Blutspender ausfallen.

