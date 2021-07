Blutspenden in der Rohrhofhalle

Brühl. Eine ausreichende Blutversorgung ist für viele Patienten lebenswichtig. Da Blut nur begrenzt haltbar ist, werden Spenden kontinuierlich benötigt. Der DRK-Blutspendedienst ruft dazu auf, jetzt Blut zu spenden. Das sei weiterhin notwendig, erlaubt und sicher. Gerade vor dem Hintergrund weiterer Lockerungen der Pandemiemaßnahmen sowie den anstehenden Sommerferien gehe die Zahl der verfügbaren Blutspenden bereits jetzt spürbar zurück.

Der nächste Spendetermin in Brühl ist am Montag, 26. Juli, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Rohrhofhalle beim SVR, Gartenstraße 45. Das DRK betont, es führe die Blutspende unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. Das Infektionsrisiko liege daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen.

Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende allerdings ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt.

Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen ist keine Spenderrückstellung erforderlich, betont das DRK. Anmeldungen sind hier möglich.