Brühl. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ruft dazu auf, am Montag, 30. August, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle des SV Rohrhof in der Gartenstraße dringend benötigte Blutspenden zu machen. Terminreservierung können unter hier vorgenommen werden.

