Brühl. Die Brühler Feuerwehr ist am Dienstagmittag zu einem Flächenbrand in den Kolbengärten gerufen worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte die Vegetation, also die Pflanzen. Das Feuer hatte dabei teilweise auf einen angrenzenden Garten übergegriffen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell mit einem C-Rohr ablöschen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1