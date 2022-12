Brand im Brühler Einkaufszentrum

Brühl. Erneut erleuchtete Blaulicht die Baustelle des früheren Real-Marktes in der Mannheimer Landstraße. Nachdem erst vor wenigen Tagen dort die Polizei wegen des Diebstahls von Kupferkabeln anrückte (wir berichteten), war diesmal die Feuerwehr alarmiert worden.

In dem leerstehenden Einkaufszentrum war eine Trafostation am Samstag gegen 3.15 Uhr in Brand geraten.

Schon kurze Zeit nach der Alarmierung rückte die Freiwillige Feuerwehr an. Rouiniert löschte sie den Brand mit zwei Trupps unter Atemschutz. Durch den Energieversorger war in dem gesamten Gebäude zuvor der komplette Strom abgeschaltet worden. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde das Gebäude belüftet, um den Qualm zu vertreiben. Als das erledigt war, wurde die Einsatzstelle an den Energieversorger übergeben.