Brandausbruch in Brühler Kleingartenanlage - mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Brühl. Eine aufmerksame Spaziergängerin hat am Mittwochmittag die Polizei verständigt,nachdem sie aufsteigenden Rauch,ausgehend von einer Kleingartenanlage im "Brühler Pfad", festgestellt hatte und einen Brandausbruch vermutete (wir berichteten). Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, suchten Einsatzkräfte des Polizeipostens Brühl und der Freiwilligen Feuerwehr Brühl die Örtlichkeit auf. Tatsächlich stand ein auf einem Gartengrundstück befindliches Toilettenhäuschen in Brand. Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löschmaßnahmen beschäftigt waren, stellten die Polizeikräfte bei einer Nachschau auf dem Gelände eine gewaltsam durchtrennte Grundstücksbegrenzung fest. Offenbar hatten ein oder mehrere unbekannte Personen diese zuvor beschädigt und waren so auf das Grundstück gelangt. Auch in den benachbarten Gärten stellten die Einsatzkräfte durchtrennte Zaunelemente sowie insgesamt fünf aufgebrochene Gartenhütten fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge von noch unbekanntem Wert. Der Polizeiposten Brühl prüft aktuell, ob der Brandausbruch in dem Toilettenhäuschen in einem möglichen Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnte. Die Brandursache ist bislang allerdings noch unklar. Der durch den Brand verursachte Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefon 06202/71282 zu melden.